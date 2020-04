La SADC du Kamouraska annonce des mesures de soutien aux entreprises 

À gauche : le président de la SADC du Kamouraska, M. Louis-J. Desjardins. À droite : la directrice générale Anik Briand. Photo : Courtoisie.

La Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska met en place des mesures financières spéciales pour soutenir les entreprises clientes impactées par la pandémie de la COVID-19.

Déjà en application, ces solutions d’urgence permettront aux PME du Kamouraska de faire face à la crise tout en minimisant les conséquences sur leurs activités.

Le conseil d’administration et la direction générale de la SADC du Kamouraska ont donc agi sans tarder afin de déployer des mesures immédiates, flexibles et personnalisées pour les entreprises les plus touchées.

Mesures immédiates de soutien pour les entreprises clientes de la SADC :

Moratoire en capital et intérêt de trois mois pour les prêts en cours;

Prêt d’urgence : fonds de roulement / liquidités;

Les entreprises peuvent déposer dès maintenant une demande de financement pouvant aller jusqu’à 25 000 $ afin de les aider à couvrir leurs coûts d’exploitation.

Soutien technique d’urgence

Les entreprises qui ont besoin d’un accompagnement technique de la part d’un professionnel pour faire face aux défis découlant de la pandémie actuelle pourraient obtenir une aide financière pouvant aller jusqu’à 1 000 $ en contribution non remboursable pour le paiement d’honoraires professionnels (exemples de besoins : gestion des liquidités ou des ressources humaines, demande de financement, implantation du télétravail, vente en ligne, cybersécurité, etc.).

Accompagnement et références

« La SADC tient à rassurer les entrepreneurs pour qui la pression et l’incertitude augmentent rapidement. C’est notre rôle d’être proactifs et de répondre à leurs besoins pour qu’ils traversent cette crise sans trop de dommages, souligne Anik Briand,directrice générale de la SADC du Kamouraska. Toute l’équipe est mobilisée et déploie les efforts nécessaires pour accompagner les entrepreneurs pendant cette période difficile. »

Des ressources humaines et financières sont également investies pour appuyer les initiatives collectives sur le plan local et participer activement à l’élaboration de solutions innovantes en collaboration avec tous les partenaires du milieu kamouraskois, les autres SADC du Bas-Saint-Laurent et le Réseau des SADC et CAE du Québec. Voici d’ailleurs deux exemples d’initiatives qui ont vu le jour à la suite d’une mobilisation sans précédent des acteurs socio-économiques visant à soutenir l’économie de la région et favoriser l’achat local :

Notez que le bureau de la SADC du Kamouraska est actuellement fermé, mais que toute l’équipe demeure disponible en télétravail selon l’horaire habituel.