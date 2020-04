La semaine de l’éducation spécialisée en ces temps de pandémie

La semaine du 19 au 25 avril est une célébration d’une profession à apprendre à connaître, l’éducation spécialisée. Ce cadre professionnel travaille avec les êtres humains, qu’ils soient centenaires ou au niveau préscolaire en étant éparpillés dans la société dans les CHSLD, les écoles, les organismes communautaires, les CLSC, etc.

La situation que nous vivons présentement interpelle des éducateurs et des éducatrices à intervenir avec différents aspects de la personne, dont le concept de santé mentale.

Que l’on parle d’un enfant de cinq ans ou d’une personne âgée, nous pouvons tous bel et bien affirmer le fait que tout le monde possède une santé mentale propre et unique à sa personne. À travers cette idée, chaque individu réagit et vit sa quarantaine d’une manière qui lui propre à sa personne et ses caractéristiques. Certaines personnes apprécient leur solitude, tandis que d’autres y retrouvent un malaise. Toutes les situations et les vécus subjectifs sont normaux et uniques à la personne, il ne faut pas se prendre au piège de la comparaison!

Ceci dit, certains trucs peuvent venir aider les gens qui ressentent des inconforts dans cette période d’isolement prolongé. Tout d’abord, il est conseillé de sortir de notre zone de confort et d’aborder de nouvelles activités à domicile. Sans le travail et les activités sociales au quotidien, nous devons parvenir à générer des sources de réalisation dans lesquelles on vient valoriser notre identité dans différentes sortes d’activités. Essayer de nouvelles choses comme la marche, l’écriture, le yoga et plusieurs autres sont des choix de prédilection.

Ensuite, face aux symptômes anxieux qu’il est possible et normal de ressentir, des alternatives saines s’offrent à nous. Face à des craintes et des pensées reliées à la peur, prenez un stylo et défoulez votre pointe sur du papier. Étaler nos pensées nous aide à les rationaliser. Sinon, il n’y a rien comme appeler un proche pour ventiler notre vécu parfois. L’amour à distance de nos êtres chers sera toujours un incontournable dans le besoin. Pour un soulagement physique pratiquement instantané de vos symptômes anxieux, essayez la respiration contrôlée! Étendez-vous, fermez les yeux et focalisez sur votre respiration. Ayez du plaisir avec votre respiration! Inspirez dans un tempo de 4 secondes, tenez 2 secondes et expirez en 6 secondes par exemple! Variez les tempos à votre guise.

N’ayez pas peur de demander de l’aide! Il y a des organismes communautaires offrant des lignes d’écoute (par exemple La Traversée au 418-856-5540) et le 811.

Prenons soin de nous et ça va bien aller!

Charlie Caron, étudiant finissant en éducation spécialisée au Cégep de La Pocatière