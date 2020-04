La technologie d’INNO-3B pour aider à solutionner la crise de la COVID-19

Système développé par Inno-3B dans la sacristie de l’église de Saint-Pacôme. Photo : Archives Le Placoteux.

La plate-forme de production en environnement fermé d’INNO-3B de Saint-Pacôme pourrait jouer un rôle clé dans la création d’un futur vaccin qui immuniserait la population à la COVID-19. Quant à son système d’agriculture verticale en milieu fermé, le PDG de l’entreprise estime qu’il s’inscrit à merveille dans la volonté du gouvernement québécois de trouver le chemin de l’autosuffisance alimentaire.

Les partenaires d’INNO-3B dans ce projet sont deux entreprises biopharmaceutiques, PlantForm Corporation et CapeBio Pharms, ainsi que Biopterre. Comme le souligne le président-directeur général de l’entreprise, Martin Brault, un travail de recherche en amont a déjà été réalisé par ces partenaires, de telle sorte que le projet est aujourd’hui orienté vers trois phases précises : le dépistage d’une personne immunisée, la production d’anticorps, et ultimement, un vaccin.

INNO-3B intervient quant à elle dans la production de plantes via sa plateforme de production en environnement fermé qui dispose de plusieurs avantages pour les entreprises biopharmaceutiques, entre autres celui d’offrir une production prévisible et homogène qui serait difficile à atteindre en serre, en raison des caprices de dame nature comme la lumière et la température qui finissent toujours par influer.

« C’est une approche qui au final va permettre d’accélérer le délai de commercialisation d’autres solutions à base de plantes pour faire face à la COVID-19 », déclare Martin Brault.

Ainsi, INNO-3B estime que cet effort concerté avec ses trois autres partenaires permettra la production d’environ 4000 doses d’anticorps thérapeutiques par semaine et jusqu’à 400 000 doses hebdomadaires d’autres produits pharmaceutiques d’intérêt. La production destinée aux premiers essais cliniques doit d’ailleurs débuter en juillet prochain dans leurs installations de Saint-Pacôme.

Autosuffisance

Outre son intervention dans la création d’un éventuel médicament à base de plantes devant servir à combattre la COVID-19, Martin Brault croit que le système d’agriculture verticale en milieu fermé développé par son entreprise est une des solutions qui pourrait permettre au Québec de trouver le chemin de l’autosuffisance alimentaire. Il voit le tout très complémentaire à un parc de serres, par exemple.

« Le problème au Québec, ce n’est pas la chaleur, mais l’ensoleillement. On ne peut pas tout cultiver dans notre plateforme, mais il y a clairement avantage d’y orienter certaines cultures en complémentarité avec d’autres en serre. Le fermier de demain va clairement utiliser les deux », a-t-il déclaré.

Depuis son lancement, précisons que le système développé par INNO-3B a trouvé preneur dans des supermarchés Avril, entre autres, afin d’y faire pousser des laitues. Martin Brault est convaincu que d’autres gros joueurs de la distribution alimentaire au Québec pourraient se jeter dans la mêlée de la même façon.