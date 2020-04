La Ville de Saint-Pascal soucieuse de la sécurité de ses aînés

Photo : Courtoisie.

Depuis le 8 avril dernier, le Service des loisirs a débuté une démarche dans le but de rejoindre ses aînés. Une première étape a été franchie avec des appels aux pascaliens et pascaliennes de 70 ans et plus vivant seul à leur domicile.

L’objectif est de prendre un bilan de leur situation et offrir, s’il y a lieu, un accompagnement vers une ressource appropriée selon le besoin exprimé. Une démarche qui s’est avérée très appréciée de la part des citoyens. À tel point que, le personnel du service des loisirs conservera ce lien de proximité avec les citoyens qui ont manifesté le souhait de poursuivre la démarche, et ce, de façon hebdomadaire pour la durée cette crise.

Une deuxième étape sera amorcée au retour du congé de Pâques alors que les citoyens âgés de 70 ans et plus vivant en couple seront à leur tour contactés pour s’assurer de leur condition. Pour les citoyens qui n’ont pas été rejoints malheureusement et qui le souhaiteraient, il est possible de composer le 418 492-2312 poste 300.