Lancement du système d’appels d’urgence COMALERTE

Photo : Courtoisie.

Afin d’améliorer ses communications lors de situations d’urgence, la Ville de La Pocatière a fait l’acquisition du système COMALERTE.

COMALERTE est un service d’appels d’urgence intelligent de communication et d’alerte pour rejoindre les citoyens. Simple et polyvalent, ce système est conçu pour informer la population rapidement, gratuitement et efficacement en cas d’urgence. L’automate d’appels utilise les coordonnées des citoyens souhaitant être avisés lors de mesures d’urgence et de situations particulières telles que : avis d’ébullition d’eau; bris d’une conduite d’aqueduc; avis de travaux majeurs aux infrastructures; avis de fermeture de rue et avis d’évacuation.

Ce nouveau service transmet simultanément des messages vocaux, des messages textes et des courriels selon le choix effectué par le citoyen. Afin de recevoir les avis d’urgence de la Ville de La Pocatière, les citoyens doivent obligatoirement s’inscrire en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site Internet de la Ville de La Pocatière au www.lapocatiere.ca. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le bouton COMALERTE qui se trouve sur la page d’accueil du site, de cliquer sur le lien du formulaire d’inscription et de répondre aux différentes questions dudit formulaire. Pour les gens qui n’ont pas accès à une connexion Internet ou qui ont besoin d’aide afin de remplir le formulaire, nous vous invitons à demander à un membre de votre famille ou à un ami de vous inscrire, ou vous pouvez également téléphoner au 418 856-3394, poste 1101 pour obtenir de l’aide. Il est important de noter que les renseignements fournis demeurent strictement confidentiels et les données serviront uniquement dans un contexte d’alerte et de sécurité civile.