Le Centre Bombardier devient aussi une clinique d’évaluation de la COVID-19

Le Centre Bombardier à La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

Une semaine après être devenu le site de dépistage de la COVID-19 au Kamouraska, le Centre Bombardier de La Pocatière devient aussi ce vendredi une clinique d’évaluation.

Ainsi, si une personne présente des symptômes d’allure grippale ou de gastroentérite, l’infirmière de la ligne 1 877 644-4545 évaluera la situation et pourrait donner un rendez-vous à la clinique d’évaluation au Centre Bombardier pour éviter que la personne ne se rende à l’hôpital.

Ces cliniques ont pour objectif de mieux protéger la population, en limitant les risques de propagation entre personnes symptomatiques et non symptomatiques. On évite ainsi que ces gens se présentent à l’urgence.

« Ça devient un site de consultation pour tous les types de problèmes de santé pour les personnes qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 pour prévenir toute contamination possible », a résumé Ariane Doucet Michaud du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Il est important de noter que toute personne qui développe des symptômes d’allure grippale et de gastroentérite ainsi que des symptômes compatibles avec le COVID-19, soit de la fièvre, de la toux et des difficultés à respirer, est d’abord invitée à communiquer avec la ligne Info-coronavirus au 1 877 644-4545 (en remplacement de l’Info-Santé 811).

Les personnes qui s’y présenteront ne seront pas systématiquement testées. Toutes les personnes déjà positives ne seront pas testées de nouveau, ni celles qui ont été diagnostiquées positives par lien épidémiologique, par exemple les membres d’une même famille présentant des symptômes compatibles. Les gens seront testées selon certaines priorités, par exemple, les patients hospitalisés et ceux qui se présentent à l’urgence qui ont un diagnostic clinique ou radiologique compatible avec la COVID-19, les professionnels de la santé symptomatiques en contact direct avec les patients, incluant les ambulanciers et les résidents des centres d’hébergement et de soins de longue durée et de résidences privées pour aînés symptomatiques ou exposés dans leur milieu de vie à une situation d’éclosion ou de décès inattendu avec une cause respiratoire infectieuse suspectée.