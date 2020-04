Le Club des petits déjeuners du Canada vient en aide aux familles du Kamouraska

Parce qu’aucun enfant ne devrait se trouver en situation d’insécurité alimentaire, des intervenantes professionnelles et des bénévoles du Kamouraska se sont transformées en livreuses de petit bonheur.

Jusqu’au mois de mai, le Club des petits déjeuners fera don à Moisson Kamouraska de denrées de petits déjeuners qui seront remises directement aux enfants. Ces livraisons viennent en soutien à une cinquantaine de familles de la région qui vivent une situation de précarité, exacerbée par la crise de la COVID-19.

Ces paniers contiennent différents produits alimentaires essentiels pour des petits déjeuners santé et nourrissants comme pain, du gruau, du lait, du fromage et des fruits. Il est à noter que Moisson Kamouraska a complété les paniers de la semaine avec des chocolats de Pâques. Au total, huit livraisons sont prévues au Kamouraska, les vendredis matin. Exceptionnellement, la toute première a eu lieu samedi 11 avril, en raison des mauvaises conditions routières de vendredi.

C’est après une discussion avec Mme Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska, que Mme Sophie Archambault, coordonnatrice de COSMOSS Kamouraska, a eu l’idée de mettre ce réseau de distribution en mouvement. Les denrées sont là et elles doivent se rendre rapidement jusqu’aux enfants. Habituellement, le Club des petits déjeuners se déploie dans les écoles. Celles-ci étant présentement fermées, le Club passe donc par l’entremise des banques alimentaires.

« Nous savons très bien que la perte d’emploi pour plusieurs parents vient précariser des situations familiales déjà difficiles. C’est précisément pour répondre à ce besoin que les intervenantes de la Maison de la Famille du Kamouraska, Projektion 16-35 et les employées de COSMOSS Kamouraska se sont mobilisées » explique Mme Sophie Archambault, coordonnatrice de COSMOSS Kamouraska.

De façon générale, Moisson Kamouraska assure le dépannage alimentaire des gens qui vivent une situation de précarité. Si vous vivez présentement une telle situation, vous pouvez appeler, en toute confidentialité, directement chez Moisson Kamouraska au 418 371-1818.

« Si vous avez faim et que vous n’êtes plus capable de payer votre épicerie, on est là pour ça. C’est la même chose que d’aller à l’hôpital pour recevoir des soins si vous êtes malade. Il n’y a pas de honte à avoir », ajoute Mme Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska.