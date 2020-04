Le conseil de la MRC de Kamouraska soutient Moisson Kamouraska

Photo : Archives Le Placoteux.

Réuni en séance régulière le 8 avril, le Conseil de la MRC de Kamouraska annonce qu’il a été résolu de façon unanime d’accorder une contribution extraordinaire de 20 000 $ à la banque alimentaire de Moisson Kamouraska. La contribution de la MRC est offerte par le biais du volet actions de mise en œuvre des outils de planification du Fonds éolien de la MRC de Kamouraska.

« Il allait de soi, pour le Conseil de la MRC, d’accorder cette aide financière qui permettra à Moisson Kamouraska d’aider un plus grand nombre de personnes et d’offrir une plus grande variété de denrées », mentionne le préfet de la MRC de Kamouraska, M. Yvon Soucy.

En raison de la pandémie de la COVID-19, de nombreuses personnes du Kamouraska vivent actuellement des situations très difficiles et n’ont d’autres choix que de se tourner vers le service de dépannage alimentaire.

« Nous avons beaucoup de demandes et nous voulons remercier énormément toutes les personnes qui contribuent à répondre aux besoins des gens de toute la MRC », souligne Mme Mireille Lizotte, directrice générale de Moisson Kamouraska.

Moisson Kamouraska a vu le nombre de dépannages augmenter de 40 % et la fréquence hebdomadaire des dépannages est passée de 1 à 3 par semaine, en plus de récupérer les services de dépannage alimentaire du Centre Accueil-Partage de Saint-Pascal et de la Société Saint-Vincent de Paul.