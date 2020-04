Le ministère de la Santé étudiera la fermeture des frontières de la MRC de L’Islet

Point de contrôle à l’entrée du Bas-Saint-Laurent. Photo : Archives Le Placoteux.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) étudiera la fermeture des frontières de la MRC de L’Islet. Rappelons qu’une demande en ce sens a été formulée en début de semaine par les maires de ce territoire.

Selon la responsable Relations avec les médias du Service des affaires publiques et stratégies du MSSS, Marie-Claude Lacasse, cette demande sera analysée « comme pour toutes les demandes de la sorte que nous recevons ».

En entrevue au Placoteux, le préfet de la MRC et maire de Saint-Adalbert, René Laverdière, mentionnait que les élus du territoire s’étaient entendus à l’unanimité pour faire cette demande, d’une part parce qu’aucun cas de la COVID-19 n’a encore été recensé sur le territoire de la Région L’Islet, d’autre part parce qu’il a été remarqué dans plusieurs municipalités une fréquentation inhabituelle plus importante de résidents saisonniers à leurs chalets ou érablières.

« Comme élus, nous avons la responsabilité de nous préoccuper de la santé des gens de chez nous, c’est normal », a-t-il déclaré.

Facteurs considérés

Par courriel, Marie-Claude Lacasse écrivait que la décision de fermer une région plutôt qu’une autre est prise « en fonction de l’évolution épidémiologique de la transmission de la COVID-19 ».

« Certaines régions ou secteurs ont des données épidémiologiques qui diffèrent sensiblement des régions ou secteurs voisins au point où une limitation des déplacements peut être envisagée comme mesure de santé publique », poursuit-elle.

Ainsi, l’objectif de la « fermeture » est de limiter l’accès aux non-résidents afin de garder sous contrôle la situation dans les régions moins touchées.

Parmi les autres facteurs considérés par la santé publique, elle mentionne l’attractivité touristique de la région, les facteurs de vulnérabilité de la population (âge, profil des maladies chroniques), la situation de la main d’œuvre et de la capacité des soins hospitaliers, ainsi que la faisabilité des mesures de contrôle comme les ressources disponibles et l’impact du contrôle sur les accès routiers à la région périphérique ou le trafic.

Pétitions

Outre la demande des élus de la MRC de L’Islet, une pétition lancée le 3 avril par Steve Fortin de Sainte-Perpétue allait plus loin en demandant la fermeture des MRC de L’Islet et de Montmagny. Plus de 3500 personnes avaient signé en ligne la pétition en date du 7 avril.

Précisons toutefois que ce n’est pas le désir du maire de Montmagny, Rémy Langevin, tel que rapporté par CMATV et L’Oie Blanche. En point de presse virtuel, ce dernier a dit ne pas souhaiter de restrictions d’accès au territoire et s’en remettre au bon jugement du gouvernement dans les circonstances.