Le monde du camping toujours en attente

Camping Rocher Panet de L’Islet. Photo : Archives Le Placoteux.

Les adeptes de camping et les propriétaires de terrain sont dans l’incertitude et dans l’attente. Plusieurs se questionnent sur le genre de saison qui les attend.

Pour le moment, les terrains de camping sont officiellement fermés jusqu’au 4 mai en vertu d’une ordonnance du gouvernement, excluant ceux qui accueillent des « snowbirds », soit des voyageurs qui ont passé l’hiver aux États-Unis et qui habitent des terrains de camping au Québec l’été.

Les saisonniers n’ont pas accès à leurs roulottes, selon l’ordonnance gouvernementale, sauf ceux évidemment qui n’ont pas d’autre domicile fixe en sol québécois.

L’industrie se prépare toutefois à une réouverture en respect des futures recommandations de la santé publique, à tout le moins la distanciation de deux mètres.

Selon Camping Québec, référence dans le domaine, si les campeurs voyageurs ont une réservation à une date ultérieure au 4 mai, « vous pouvez maintenir votre réservation pour le moment. Le cas échéant, il est important de garder à l’esprit que votre réservation pourrait devoir être reportée ou annulée si l’évolution de la situation liée à la COVID-19 devait entraîner un renouvellement des directives gouvernementales liées à la fermeture des établissements d’hébergement touristique et aux déplacements non essentiels ».

Toujours selon Camping Québec, les restaurant, plage, piscine et jeux d’eau, minigolf, feu de camp, feux d’artifice, etc. pourraient ne pas être accessibles si les mesures de distanciation demeurent, ce à quoi on s’attend. « Si les mesures de distanciation mises en place actuellement demeurent valides, ces installations ne seront pas accessibles aux campeurs. La situation risque aussi d’évoluer d’ici l’ouverture des terrains de camping », indique-t-on.

Du côté du Camping Rayon de Soleil de Saint-Alexandre, on se dit dans l’incertitude, mais aussi dans l’optimisme. « Le mieux que l’on puisse faire, c’est de respecter les directives de la Santé publique. Lorsqu’ils permettront la réouverture, il sera important de faire respecter les consignes qui seront établies », a-t-on indiqué.

Du côté du Camping Rocher Panet de L’Islet, le directeur général de la municipalité ajoute : « On a fermé le camping jusqu’au 1er juin, on devait ouvrir le 15 mai, normalement. Par la suite, on nage dans l’incertitude. Avant d’annuler quoi que ce soit, on est en attente des directives du gouvernement », dit-il.