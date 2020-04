Les gens sans emploi invités à aller travailler dans les champs

Photo : Unsplash.com.

Le premier ministre François Legault invite les gens qui ont perdu leurs emplois à cause de la COVID-19 à aller travailler dans les champs pour aider les agriculteurs, dans le but de rendre le Québec plus autonome sur ce point.

Un investissement de 45 M $ a été effectué vendredi pour attirer les travailleurs québécois dans les champs. Les agriculteurs pourront ainsi bénéficier d’un coup de main essentiel pour la période de plantation et de récolte. Cet investissement va notamment financer quatre mesures qui visent à assurer un approvisionnement régulier des biens alimentaires à la population dans le contexte de la pandémie actuelle : une prime de 100 dollars aux travailleurs agricoles saisonniers pour une prestation de travail minimale de 25 heures par semaine, la création d’un nouveau programme pour le déplacement de la main-d’œuvre qui tient compte des règles de distanciation sociale en vigueur, la mise en place d’escouades sur le terrain qui interviendront au moment de l’intégration des nouveaux travailleurs (minimum de cinq employés à intégrer) pour appuyer les producteurs agricoles dans la formation des nouveaux travailleurs et un soutien financier accordé aux 12 centres d’emploi agricole, pour répondre aux besoins de jumelage des entreprises agricoles avec les nouveaux travailleurs.

« Dans le contexte difficile engendré par la pandémie de COVID-19, votre gouvernement met tout en œuvre pour assurer l’approvisionnement régulier en nourriture. À cet égard, nous invitons les Québécois à investir les champs cet été pour prêter main-forte à nos agriculteurs. Par cet appel, nous visons à aider les entreprises agricoles à disposer de la main-d’œuvre nécessaire à leurs activités et à favoriser ainsi la sécurité alimentaire de la population québécoise », a dit André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.