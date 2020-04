Les microbrasseries souhaitent pouvoir livrer leurs bières

Les microbrasseries du Québec ne peuvent pas, contrairement à d’autres provinces du Canada, faire livrer directement leurs bières chez les clients. En cette période de pandémie, ils souhaitent que cela change, et ce, à long terme.

Les microbrasseries doivent absolument passer par un détaillant. Livrer directement aux clients leur permettrait de limiter le fait qu’actuellement, les clients ne peuvent acheter leurs bières sur place, ce qui engendre des pertes de revenus.

« Ça se fait partout aux États-Unis et ailleurs au Canada. En 2020, les gens magasinent et commandent en ligne. On aimerait pouvoir envoyer nos bières là où les gens veulent. Ce serait clairement une bonne chose pour les brasseries en région puisque les gens en ville ne peuvent pas toujours se déplacer en Gaspésie ou dans le Bas-Saint-Laurent. Souvent, ils seraient prêts à payer le transport pour avoir la bière spéciale qu’ils veulent », souligne Alexandre Caron de la microbrasserie Ras L’Bock de Saint-Jean-Port-Joli.