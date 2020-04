Les sites d’escalade de Saint-André inaccessibles

Comme c’est le cas partout au Québec et pour la pratique de nombreux loisirs en sentiers, les sites d’escalade de la SEBKA au Kamouraska ne sont pas ouverts au public, en raison de la pandémie de coronavirus.

Ce n’est pas de gaité de cœur que l’administration a dû se résoudre à prendre cette décision qui n’a pas été prise à la légère. En effet, les sites sont fermés pour deux raisons. D’abord, pour éviter de surcharger le réseau hospitalier et pré-hospitalier en cas d’incidents. Aussi, le but est d’éviter les rassemblements.

La Fédération québécoise de la Montagne et de l’Escalade suit aussi les directives des gouvernements et ne suggère pas du tout l’escalade.

« Nous suivons de jours en jours la situation et souhaitons un retour à la normale le plus rapidement possible. Nous ne tolérerons donc aucune présence sur les sites et nous nous assurerons que les directives en ce sens soient respectées », a indiqué la direction sur sa page Facebook.