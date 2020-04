L’Islet-Nord : toujours pas de changement d’horaire prévu pour les paramédics

Stéphane Lévesque. Photo : Archives Le Placoteux.

Les paramédics de L’Islet-Nord continueront visiblement de fonctionner avec un mobile à l’heure et un autre à l’horaire de faction, malgré la crise de la COVID-19 qui touche actuellement tout le Québec.

Dans ce contexte de pandémie, Stéphane Lévesque, président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec secteur Saint-Jean-Port-Joli, croit qu’il est plus que jamais nécessaire de procéder à cette conversion pour le bien de la population.

« Les gens de la région ont droit à des paramédics reposés et à un meilleur temps de réponse de leur part dans les circonstances », a-t-il déclaré.

En Estrie, par exemple, le CIUSSS de l’endroit a procédé récemment à la conversion de la majorité de ses horaires de faction restants, mentionnait le 23 mars dernier Christian Beaudin, président du syndicat des paramédics de l’Estrie-CSN, en entrevue à l’émission Midi actualité au FM 107,7. Précisons toutefois que l’Estrie est une des régions où l’on recense le plus de cas de COVID-19 au Québec avec 404 personnes infectées en date du 2 avril.

Dans L’Islet-Nord, où la sous-ministre adjointe de la Santé et des Services Sociaux Lucie Opatrny a pourtant reconnu dans une correspondance avec le directeur général de Saint-Jean-Port-Joli que le mobile 87 se qualifiait à une conversion d’horaire à l’heure, le CISSS de Chaudière-Appalaches ne nous a toujours pas répondu s’il allait procéder à ce changement dans l’immédiat. Rappelons qu’aucun cas de COVID-19 n’a encore été déclaré dans toute la MRC de L’Islet depuis le début de la pandémie, en date de vendredi à tout le moins.

40 M$ discrétionnaire?

Suite à la récente sortie des paramédics de L’Islet-Nord, en février dernier, une rencontre a finalement eu lieu avec la députée et ministre Marie-Eve Proulx. Stéphane Lévesque dit être depuis en contact avec Johanne Cyr, nouvelle attachée politique de la ministre.

Lors d’échanges avec cette dernière, M. Lévesque mentionne que le CISSS de Chaudière-Appalaches aurait hérité d’une enveloppe de 40 M$, lors du dernier budget provincial. Selon lui, il reviendrait à l’établissement de cibler les urgences où il entend utiliser cette enveloppe. Une partie pourrait donc être appliquée à la conversion d’horaires pour les paramédics, information et montant que ne nous a toujours pas confirmés le CISSS de Chaudière-Appalaches.

La directrice des communications et attachée de presse de Marie-Eve Proulx, Mme Amélie Dionne, mentionne toutefois de son côté qu’aucun montant n’a été discuté pour le CISSS de Chaudière-Appalaches lors de la rencontre entre les membres du bureau de Mme Proulx et M. Lévesque. Elle ajoutait qu’en raison de la pandémie actuelle, le ministère de la Santé et des Services Sociaux observait une diminution des appels au 911 dans plusieurs régions du Québec, incluant la nôtre (Chaudière-Appalaches). « Le niveau actuel de la couverture ambulancière est suffisant pour assurer adéquatement les services à la population dans les circonstances », a-t-elle écrit.

Rappelons que convertir l’horaire de faction en horaire est à l’heure à Saint-Jean-Port-Joli est évalué à 863 127 $ récurrents annuellement.