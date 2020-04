Merci aux proches aidants

Photo : Unsplash.com

Le Centre d’action bénévole de Montmagny-L’Islet se joint au Regroupement des Aidants Naturels du Québec dans une campagne pour remercier les personnes proches aidantes et rappeler qu’il existe des services pour les soutenir.

Aujourd’hui plus que jamais, les personnes proches aidantes sont des acteurs primordiaux du réseau de la santé que ce soit en CHSLD, mais aussi à domicile. Pourtant, cette crise masque leur apport essentiel notamment à domicile : les personnes proches aidantes assument encore plus de tâches et de soutien qu’à l’accoutumée, et ce, sans relève ni soutien financier. En temps normal, sans leur aide, le réseau de la santé ne pourrait assurer l’entièreté des soins aux aînés, aux adultes ou enfants malades, blessés ou en situation de handicap. Et en contexte de pandémie, les personnes proches aidantes permettent aux professionnel-le-s de la santé de se concentrer auprès des personnes atteintes de la COVID-19. Elles rendent la distanciation physique moins solitaire.

En plus de la difficulté logistique de se protéger et d’assurer les besoins essentiels, la plupart des proches aidants ont perdu les services de répit, les centres de jour ou l’école, autant de soutien qui leur permettait de reprendre des forces ou de travailler. Un effet rebond est à craindre où la santé physique et mentale des personnes aidantes aura été tellement mise à mal que ces dernières ne seront plus en mesure de prendre soin de la personne et auront elles-mêmes besoin de soins.

C’est pourquoi, le RANQ et CAB ML lancent la campagne « Proches aidants, grâce à vous, les personnes vulnérables restent à la maison » dans le double objectif de remercier les personnes proches aidantes et de leur rappeler que les services de soutien pour les personnes proches aidantes ont été adaptés pour être sécuritaires. Rappelons les services disponibles : transport médical par des bénévoles, soutien psychologique individuel ou de groupe par téléphone ou vidéo et orientation vers d’autres organismes.