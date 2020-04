Montmagny-L’Islet : ventes records pour le marché virtuel

La crise actuelle amène son lot de défis, mais aussi d’opportunités pour la région de Montmagny-L’Islet et son marché virtuel qui connaît présentement une croissance considérable. Effectivement, les deux derniers marchés du 26 mars et du 16 avril ont généré des ventes 3 à 4 fois supérieures à la moyenne dans l’histoire du marché.

L’équipe de gestion du marché ainsi que les producteurs en sont très heureux et mettent les bouchées doubles pour s’ajuster au contexte actuel et répondre le plus efficacement possible aux besoins de leurs clients, de plus en plus nombreux. Par exemple, la fréquence du marché est passée d’une fois par mois, à deux fois par mois. C’est donc deux fois plus de possibilités d’acheter local. Aussi, des mesures ont été mises en place au niveau de l’assemblage des commandes ainsi que de la distribution aux points de chute afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Le Marché solidaire L’Islet-sur-Terre, c’est une boutique en ligne qui regroupe plus de 500 produits locaux, cultivés, conçus et transformés avec amour et passion, par une vingtaine de producteurs de la région de Montmagny-L’Islet. Les produits sont livrés à différents points de chute répartis sur le territoire : L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-des-Aulnaies, Sainte-Louise, Montmagny, Saint-Paul-de-Montminy, et Sainte-Lucie-de-Beauregard. Les citoyens peuvent s’inscrire gratuitement, sans obligation de commande. La prochaine période de commande débute ce vendredi, 24 avril à midi et les livraisons aux points de chute auront lieu le jeudi 30 avril et le vendredi 1er mai.

En parallèle, le projet de restructuration du marché virtuel, annoncé fin janvier, suit son cours, et d’importants changements seront mis en place dans les prochains mois, par exemple la refonte du site Web. Rappelons que les MRC de Montmagny et de L’Islet ont obtenu deux aides financières afin de travailler aux côtés de Terra Terre Solutions écologiques et des producteurs pour élaborer un plan qui permettra d’assurer l’avenir du marché. Cet exercice consiste à concevoir et mettre en place un plan d’action stratégique, ainsi qu’un plan de promotion et de communication.

Pour vous inscrire au marché, allez sur le site Web www.lisletsurterre.ca. Abonnez-vous aussi à la page Facebook.