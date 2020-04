Photo : site web L’Islet

La Municipalité de L’Islet a décidé de procéder à l’ouverture partielle de l’écocentre de L’Islet dès le mardi 28 avril prochain de 12 h à 16 h.

On a instauré des mesures à respecter qui seront communiquées sur place. La Municipalité de L’Islet invite également à restreindre vos visites à l’écocentre de L’Islet pour éviter l’attente sur les lieux.

La Municipalité de L’Islet a décidé d’annuler les 5 spectacles prévus les samedis de cet été, la tenue d’un cirque itinérant, de même que la fête nationale, la fête champêtre, Guitares en fête, Sable et Glace. Advenant que la situation change, la Municipalité de L’Islet reconsidérera cette position.

Pour les spectacles de moindre envergure, de type 5 à 7, les jeudis et les vendredis, la Municipalité de L’Islet est en attente des directives du gouvernement. De plus, prendre note que la sortie prévue le samedi 22 août à la Maison des Arts Desjardins de Drummondville sera remise à une date ultérieure.

La Municipalité est aussi en attente des directives du gouvernement pour savoir si les services du camp de jour, de la piscine, ainsi que les autres activités et évènements peuvent avoir lieu, tels que la fête de la famille et le brunch des nouveaux arrivants. Pour l’instant, il est toujours possible que des services, activités et évènements aient lieu avec les mesures préventives en contexte de pandémie qui s’imposeront pour chacune des situations.

Toute la population est invitée à venir à la distribution gratuite de petits arbres, gracieuseté du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, par l’entremise de l’Association forestière des Deux Rives (AF 2R).

La distribution se tiendra le samedi 23 mai 2020 de 10 h à 15 h au parc les Cabrioles, dans le stationnement du bureau municipal situé au 284, boulevard Nilus-Leclerc.

Prendre note que des mesures seront mises en place pour assurer une distanciation physique sur le site.

Par ailleurs, Le jardin communautaire sera ouvert avec certaines mesures d’hygiène. Quelques parcelles sont encore disponibles pour location. Inscription avant le 13 mai. Informez-vous : 418 247-3060 poste 234 ou laurie.bp @lislet.com