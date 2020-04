Partager des employés municipaux : une solution

La Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri discute avec celle de Kamouraska pour partager des employés municipaux, dans le but de couvrir les périodes de vacances ou de congés de maladie.

La collaboration est déjà facile au Kamouraska pour ce qui est du prêt d’équipements ou de ressources spontanément en cas de besoin, a pu constater le directeur général de la municipalité de Saint-Philippe-de-Néri Pierre Leclerc.

Toutefois, la municipalité veut aller plus loin en mettant sur place un contrat par écrit qui permettrait de se partager des employés municipaux, surtout pour la période de vacances.

Dans ce cas-ci, on vise les responsables de l’eau potable et des eaux usées.

«Du prêt d’employés, c’est arrivé (par exemple) l’an passé lorsqu’on a dû fermer la route 230, on a demandé à Mont-Carmel de nous prêter un employé pour faire de la signalisation. Dans ce cas-ci, il faudrait donc peaufiner ça et mettre un accord par écrit pour voir comment on va fonctionner», a dit Pierre Leclerc, directeur de la municipalité.

Saint-Philippe-de-Néri a même officialisé sa demande à Kamouraska, sur la possibilité de partager leur employé et le leur, en cas de besoin, lors de la prise de vacances ou advenant la nécessité de prendre un congé maladie de leur employé ou de celui de Kamouraska.

Il y a une ouverture du côté de Kamouraska, assure-t-on.

«Kamouraska est intéressée à notre projet. Mon employé va aller à Kamouraska prendre le pouls des équipements qu’il y a là. Si leur employé prend des vacances ou est malade, notre employé va être capable de faire la tournée et vice versa», ajoute M. Leclerc.

Pour le moment, il s’agit du seul département à partager pour Saint-Philippe-de-Néri. Jusqu’à présent, l’employé en question se montrait disponible même durant ses vacances pour faire les vérifications minimales quotidiennes.