Promutuel Assurance nomme cinq vice-présidents régionaux

Photo : Facebook Promutuel.

Geneviève Fortier, chef de la direction de Promutuel Assurance, est très heureuse d’annoncer la nomination de cinq vice-présidents régionaux qui siégeront au sein du comité de gestion de la Fédération du Groupe Promutuel. En parallèle, ils continueront d’agir à titre de directeur général de leur Société mutuelle respective.

Il s’agit de Mario Montminy, directeur général de Promutuel Assurance Rive-Sud, Jacinthe Phaneuf, directrice générale de Promutuel Assurance Vallée du St-Laurent, Pierre Raymond, directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, Isabelle Salvas, directrice générale de Promutuel Assurance Vaudreuil-Soulanges, et Anne Vaillancourt, directrice générale de Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches.

Ils auront la responsabilité de représenter le point de vue des sociétés mutuelles de leur région respective au sein du Comité de gestion afin d’assurer un arrimage optimal de l’offre de produits et services, et ce, afin de répondre encore plus efficacement aux besoins des membres-assurés qui ne cessent d’évoluer, tout en contribuant à assurer le développement et la pérennité du Groupe Promutuel Assurance, dans une industrie où l’offre se multiplie et où la compétition s’intensifie.

« Je suis vraiment heureuse que nos nouveaux vice-présidents régionaux se joignent à l’équipe de gestion du Groupe déjà en place. Dans un secteur en mouvement comme le nôtre, avoir le privilège de compter sur l’expertise de gens chevronnés qui ont une compréhension précise de la réalité et des attentes de nos membres-assurés dans chacune des régions que nous desservons représente un apport considérable pour notre organisation », a souligné Mme Fortier.

Concernant le directeur général de Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, M. Pierre Raymond, ce dernier est certifié en administration et en gestion d’entreprise et a occupé plusieurs postes de gestion au sein d’entreprises reconnues avant de se joindre à Promutuel Assurance du Lac au Fleuve en 2012 à titre de directeur général. Joueur d’équipe, il se démarque par son expertise en développement des affaires, son sens de l’innovation et son souci constant d’améliorer l’expérience des membres-assurés.