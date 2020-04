Prudence avec les mélanges de produits désinfectants

Photo : Facebook Ville de La Pocatière.

La Ville de La Pocatière s’assure de prévenir des situations difficiles en informant ses citoyens d’être très prudents lors de la manipulation de produits forts, en raison des vapeurs toxiques et dangereuses qu’ils peuvent dégager.

Les gens ont le temps de penser et d’essayer de trouver des solutions ou des mélanges maison pour se confectionner un produit désinfectant, ces produits étant plutôt à la mode ces temps-ci en raison de la pandémie de la COVID-19.

Pour cette raison et parce qu’il y a quelques années, le Service intermunicipal incendie avait dû évacuer une résidence pour personnes âgées à cause d’un mélange d’eau de javel et de vinaigre, la Ville a publié quelques informations pour éviter que cela ne se reproduise.

« Il est également dangereux d’essayer de concocter son propre produit avec une recette maison miracle. De l’eau de javel diluée avec de l’eau dans une proportion de 1 partie pour 9 parties c’est suffisant. Les désinfectants pour les mains et les surfaces vendus en magasins sont également recommandés. Attention : ne pas appliquer sur les animaux », tient à préciser Louise Lacoursière des communications à la Ville.

Selon l’Institut national de la santé publique, le virus responsable de la COVID-19 peut survivre un certain temps (quelques heures à plusieurs jours) sur différentes surfaces, mais est facilement éliminé par la plupart des nettoyants et des désinfectants réguliers. Les nettoyants et les désinfectants habituels sont efficaces contre le virus causant la COVID-19.