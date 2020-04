Réouverture des commerces : la CCKL se réjouit

Nancy Dubé. Photo : Archives Le Placoteux.

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) se réjouit de la réouverture prochaine d’une grande partie des commerces de la région. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon en a fait l’annonce en début d’après-midi le 28 avril.

Rappelons que cette réouverture est prévue pour le 4 mai et qu’elle concerne seulement les commerces qui disposent d’une entrée extérieure. Les centres commerciaux, quant à eux, demeureront fermés jusqu’à nouvel ordre, à l’exception des commerces essentiels qui s’y trouvent.

« On est très heureux de cette annonce à la CCKL. On sent qu’on s’appuie sur des faits pour le permettre et qu’on demeure aussi prudent dans les circonstances. Le Dr. Arruda et M. Fitzgibbon ont été très clairs, ils sont prêts à reculer si on se retrouve de nouveau dans une situation critique », résume la directrice générale Nancy Dubé.

Elle avoue également que la grande majorité des membres de la Chambre se disent aussi prêts à reprendre leurs activités. Plusieurs n’ont jamais complètement fermé non plus, rappellent Nancy Dubé, car ils sont des entreprises jugées essentielles.

« Les mesures déjà en place se poursuivent quand même : désinfection des mains, distanciation sociale et plexiglass devant les caisses. Nos membres sont conscients qu’on ne peut pas contrôler l’incontrôlable, mais malgré ça, très peu ont peur d’attraper la COVID », ajoute la directrice générale.

Domaine manufacturier

Nancy Dubé souligne que cette annonce est non seulement une bonne nouvelles pour les commerces dans leur ensemble, mais également pour les entreprises manufacturières du territoire. À cet effet, elle rappelle que la région de Kamouraska en est dotée de quelques-unes, mais que le nombre est beaucoup plus important dans L’Islet.

« On parle ici d’une réouverture possible et complète le 11 mai pour une usine qui emploie 50 personnes et moins. Pour les autres, on parle de la moitié de sa capacité habituelle plus 50 personnes avant une réouverture pleine et complète le 25 mai. C’est une approche qui va vraiment permettre de reprendre l’activité économique de façon progressive », poursuit-elle.

Tourisme et restauration

La directrice générale de la Chambre de commerce avoue toutefois s’inquiéter pour les restaurants du territoire et l’industrie touristique. Aucune annonce n’a encore été faite afin de permettre la relance de ces secteurs d’activités.

Un sondage réalisé par le regroupement Restaurants Canada, et dont les résultats ont été communiqués récemment à l’émission RDI Économie, indiquait que trois restaurateurs sur quatre se disaient « très » ou « extrêmement » préoccupés par leur niveau d’endettement. Un sur deux craint devoir fermer définitivement ses portes si les conditions ne s’améliorent pas d’ici trois mois.

Tout comme ces propriétaires, Nancy Dubé avoue se demander quelles sont les intentions du gouvernement à ce chapitre. Elle dit espérer des annonces prochaines, chose qu’elle croit possible en même temps que la relance de l’industrie touristique.

« C’est deux secteurs d’activités qui sont assez connexes, alors on peut s’attendre qu’un plan conjoint soit peut-être présenté bientôt. Mais pour le moment, malgré nos contacts directs avec la ministre du Tourisme Caroline Proulx, on ne sait toujours pas ce qui est au programme, sinon que le gouvernement travaille un plan de relance qui nous est encore inconnu », conclut Nancy Dubé.