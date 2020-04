Report de la 10e édition du Relais pour la vie de La Pocatière

Photo : Courtoisie.

En raison de la pandémie de la COVID-19 qui touche actuellement tout le Québec, les organisateurs du Relais pour la vie de La Pocatière sont contraints d’annuler la 10e édition qui était prévue les 6 et 7 juin prochains. Le tout est remis à l’an prochain.

Les organisateurs ont pris cette décision, d’une part, car il est impossible d’envisager la tenue d’un pareil événement dans le contexte sanitaire actuel. D’autre part, car la pandémie occasionne d’énormes préoccupations financières au quotidien pour ses participants et commanditaires.

« Nous estimons, dans les circonstances, qu’il est préférable de reporter la 10e édition à l’an prochain, à un moment où les gens seront vraiment mieux disposés à célébrer la vie, tel un événement comme le nôtre le commande », indique la co-coordonnatrice de l’événement, Mme Sylvie Dionne.

Dans les prochaines semaines, une communication sera faite auprès de tous les participants et les porteurs d’espoir inscrits. Il leur sera alors demandé s’ils désirent transformer le montant lié à leur inscription de cette année en don avec reçu fiscal. Un suivi sera également réalisé auprès des capitaines afin de répondre au mieux à leurs questions.

Précisons toutefois que tous les dons réalisés à des participants dans les dernières semaines en prévision de l’édition 2020 demeurent à la Société canadienne du cancer, mais qu’ils seront comptabilisés dans le montant total amassé par le Relais pour la vie de La Pocatière, l’an prochain.

Tout le comité organisateur du Relais pour la vie de La Pocatière tient à remercier ses participants, commanditaires et bénévoles qui font de cet événement un réel succès annuellement. Il souhaite également à tous de garder le moral et la santé en ces temps particulièrement difficiles. Si vous désirez soutenir la cause, le site web du Relais pour la vie demeurera ouvert tout l’été et jusqu’à la fin du mois de septembre.

Les personnes touchées et leurs proches qui ont besoin de soutien et d’information peuvent visiter le site cancer.ca ou communiquer au 1 888 939-3333.