Retour à l’école le 11 mai pour les élèves du primaire

École de la Pruchière à Saint-Pacôme. Photo : Maxime Paradis.

Les élèves des écoles primaires du Kamouraska et de L’Islet retourneront en classe le 11 mai prochain. Les services de garde rouvriront également en même temps.

Il s’agit du scénario annoncé par le premier ministre François Legault en point de presse lundi après-midi et qui a l’appui de la direction de la santé publique, a-t-il précisé. Il ajoutait que cet objectif pourrait toutefois changer si la situation évoluait différemment dans les prochains jours.

« On rouvre les écoles (primaire et les services de garde) pour des raisons sociales et parce que la situation est sous contrôle dans le réseau hospitalier », a-t-il déclaré.

D’autres raisons ont aussi été évoquées par le premier ministre afin de justifier cette décision, telles l’importance pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage de regagner les classes, le risque limité de développer des conséquences graves en lien avec la COVID-19 pour cette tranche de la population et parce qu’un vaccin pourrait se faire attendre encore de 12 à 18 mois, un laps de temps sans classe qui serait beaucoup trop long de l’avis du gouvernement.

« Même si on attendait le 1er septembre, la situation ne serait probablement pas différente (de maintenant) », a mentionné le premier ministre.

Néanmoins, le gouvernement Legault ne rouvrira pas les écoles secondaires, les cégeps et les universités avant la rentrée automnale. Il justifie cette décision parce qu’il est beaucoup plus facile pour ces élèves et ces étudiants de poursuivre leur formation à distance jusqu’à la fin de la présente année scolaire, mais également parce que plusieurs d’entre eux utilisent le transport en commun pour se rendre à l’école, entre autres dans les grands centres urbains.

Prudence

Pour le gouvernement Legault, cette réouverture se fera dans la « prudence », point sur lequel il a pris la peine d’insister à plus d’une reprise. Ainsi, pas plus de 15 élèves par classe seraient acceptés dans les écoles primaires et une discipline de distanciation sociale de deux mètres devrait être suivie par les enfants. Dans les services de garde, où il sera plus difficile de faire respecter cette directive, les éducatrices seront invitées à porter un masque en tout temps.

François Legault a rappelé que le retour en classe des élèves du primaire était à la discrétion des parents. Ceux qui feront le choix de garder leurs enfants à la maison ne seront pas pénalisés et un suivi auprès d’eux devrait être fait par les écoles. Le premier ministre a également recommandé aux parents ayant des problèmes de santé, ou leurs enfants, de garder ceux-ci à la maison. Pour les autres, le gouvernement et la direction de la santé publique considère le risque minime.

Nouveau cas

Précisons qu’un nouveau cas positif à la COVID-19 a été testé dans le Bas-Saint-Laurent, après plus de deux semaines de stabilité. Ce cas supplémentaire porte le nombre total à 35 dans la région, depuis le début de la pandémie.

Plus de détails à venir.