Retour au travail le 4 mai pour Bombardier

Photo : Archives Le Placoteux.

L’usine Bombardier de La Pocatière reprendra la production le 4 mai, a confirmé l’entreprise. Les travailleurs feront leur entrée de façon progressive.

Évidemment les mesures de retour au travail seront conformes aux directives. Ceux qui pourront continuer de faire du télétravail le feront. Par ailleurs, l’entreprise fait appel au programme de Subvention salariale d’urgence du Canada au bénéfice des employés.

« Nos industries comptent parmi les plus touchées par la pandémie COVID-19, et je tiens à remercier le gouvernement fédéral d’avoir mis en place cette initiative forte afin de soutenir les travailleurs et les entreprises du Canada. Je tiens aussi à remercier les dirigeants syndicaux pour leur collaboration et leur soutien en ces temps difficiles. Enfin, je tiens par-dessus tout à remercier nos employés et leur famille pour leur patience, leur compréhension et leur dévouement alors que nous prenons les mesures nécessaires pour faire face à cette crise mondiale et protéger notre entreprise à long terme », a dit le président Éric Martel.