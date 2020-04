Saint-Pascal : le chantier du nouvel Hôtel-de-Ville retardé par la COVID-19

Les montants sont confirmés et le contrat est donné, ne reste que la réouverture des chantiers de construction autre que résidentiels et les travaux de réparation et de réaménagement de l’ancien presbytère de Saint-Pascal pour le convertir en Hôtel-de-Ville pourront débuter.

Saint-Pascal doit aussi régler un réaménagement attribuable aux critères d’admissibilité pour une aide financière gouvernementale, soit le déménagement cet été de la statue du Sacré-Cœur sur un terrain de la Fabrique.

«Avec la loi sur la laïcité, adoptée l’an passé au Québec, c’est sûr que ça faisait partie un peu des conditions si on voulait avoir accès à l’aide financière du gouvernement. C’est nous qui allons payer le déménagement et à partir de là ce seront eux (les gens de la Fabrique) qui en seront responsables», a indiqué le maire de Saint-Pascal Rénald Bernier.

En effet, comme la Ville adhère aux principes de la laïcité de l’État, elle se doit de ne pas afficher de signes religieux, ce qui fait que la statue sera déménagée sur un des terrains de la Fabrique à déterminer : église, cimetières, maison du Bedeau sont des endroits potentiels.

Travaux

Par ailleurs, après avoir acheté le presbytère en 2015 pour 115 000 $, Saint-Pascal va de l’avant avec les travaux estimés à 1,6 M$, dont une partie serait payée par une aide financière gouvernementale. Le montant devrait être confirmé sous peu. Le contrat a été donné à Construction Paul Pelletier de Rivière-du-Loup.

Les travaux n’ont par contre pas encore pu débuter en raison de l’arrêt des chantiers de construction causé par la pandémie de coronavirus. Une fois que les activités pourront reprendre et que l’entrepreneur pourra démarrer les travaux, ceux-ci pourront débuter.

Au départ, le déménagement était prévu à l’automne 2020, mais il pourrait être retardé. Les bureaux administratifs seront ainsi dans l’ancien presbytère, mais la caserne incendie demeure au même endroit. Les bureaux libérés seront disponibles à la location.