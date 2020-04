Show de confinement #Çavabienaller avec Les Arts de la scène et Pic Blanc

Photo : Courtoisie.

Les Arts de la scène de Montmagny et Pic Blanc Duo s’unissent pour offrir aux amateurs de spectacles un Show de confinement #Çavabienaller diffusé en direct via la page Facebook des Arts de la scène ce vendredi 3 avril 18 h. Marquez votre agenda pour ce rendez-vous virtuel qui mettra le party dans votre chaumière en plus de venir en aide aux organismes d’aide alimentaire de la région.

Grâce à la technologie et à la Station Scénique, le duo légendaire Pic Blanc débarquera littéralement dans le salon des spectateurs. Les deux chansonniers sauront recréer l’ambiance chaleureuse et interactive adorée du public lors de leurs spectacles. Après six mois d’absence sur scène, les gars s’en donneront à cœur joie avec leurs reprises de CCR, de Kaïn, des 2Frères, sans oublier de nombreuses chansons québécoises. Évidemment, les règles prescrites par le gouvernement quant à la distanciation sociale seront plus que respectées afin d’offrir cette prestation en toute sécurité pour les deux artistes et notre technicien.

Afin de redonner à la communauté, les Arts de la scène remettront le cachet de Pic Blanc, grâce à la généreuse collaboration des artistes, à la Maison de secours La Frontière et à la Société Saint Vincent de Paul de Montmagny, dont les services d’aide alimentaire sont en demande comme jamais compte tenu de la situation actuelle. Le partenaire saison des Arts de la scène, le Magasin Coop IGA de Montmagny, a même doublé la mise en denrées alimentaires. Si vous pouvez donner, sachez que le Magasin Coop IGA de Montmagny installera des boîtes pour recueillir les denrées non périssables en magasin que les clients voudraient donner aux familles dans le besoin.

St-Hubert Express emboîte aussi le pas à l’initiative en ajoutant un montant. S’ils le souhaitent, les internautes pourront aussi se joindre au mouvement en remettant leur don via le site web sécurisé des Arts de la scène. La totalité de ces dons seront remis aux organismes. Des reçus d’impôts seront émis sur demande pour les montants de 10$ et plus. C’est donc une somme importante et significative qui sera divisée entre ces deux organismes d’aide alimentaire.

Christian Noël, directeur général des Arts de la scène, explique : « Cette collaboration est une belle façon pour nous d’offrir à notre public un spectacle dans le confort de son foyer, de se rencontrer et d’échanger en cette dure période de distanciation sociale. Question de se mettre dans l’ambiance, j’invite les internautes à soutenir une entreprise locale en achetant leurs bières à la Microbrasserie Côte-du-Sud, leur souper au Magasin Coop IGA de Montmagny, au St-Hubert Express, au Restaurant À la Rive, au Tim Horton ou encore profiter des mets pour emporter de la Maison Rousseau grâce au service de livraison ou de commande au comptoir de chacune de ces entreprises! »

François Picard et Johnny Blanchet, de Pic Blanc, soulignent : « Ce Show de confinement marque en force le début de notre quinzième année d’existence! On espère que cette occasion virtuelle fera autant plaisir à notre public qu’à nous deux! On a bien hâte de rencontrer notre public cet été, on se croise les doigts pour que la situation revienne rapidement à la normale. »

Les internautes sont donc conviés dès 18 h ce vendredi 3 avril sur la page Facebook des Arts de la scène de Montmagny pour entendre le vaste répertoire de Pic Blanc.