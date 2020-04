Skisrécup : Un banc pour les 70 ans de Warren Miller Entertainment

La pose des dernières vis par Edward Beaulieu, le 12 mars en après-midi. Photo : Courtoisie Skisrécup.

Cette maison de production de films sur le monde du ski alpin et de la planche à neige est peut-être inconnue du commun des mortels, mais pour les amateurs de ces sports de glisse, Warren Miller Entertainement est une véritable institution dans le domaine. Pour son 70e anniversaire, l’entreprise-école Skisrécup de l’école secondaire Chanoine-Beaudet leur a conçu un banc sur mesure à partir d’un don de skis inattendu.

Chaque année scolaire depuis qu’il a mis sur pied l’entreprise école, l’enseignant en éducation physique et responsable de la concentration ski-snow de l’école secondaire Chanoine-Beaudet François Boucher est à la recherche d’un projet spécial afin de stimuler ses élèves qui contribuent au bon fonctionnement de Skisrécup et qui permet, par le fait même, d’apporter un peu de visibilité aux produits qu’ils conçoivent. Ainsi était venue l’idée en 2018 d’un « banc-hommage » à la famille du pionnier du ski style libre Jean-Philippe Auclair, décédé quatre ans plus tôt dans une avalanche en Argentine.

L’automne dernier, François Boucher a eu l’idée de souligner les 70 ans de la maison de production de films Warren Miller Entertainment. Depuis 1950, cette dernière se distingue pour la qualité de ses documentaires annuels sur le monde du ski et de la planche à neige considérés, par plusieurs, comme étant ceux qui édictent les tendances de la saison dans le domaine, autant en matière de vêtements que d’équipements pour la pratique de ces sports.

« Quand j’étais adolescent dans les années 80 et que j’habitais la région de Québec, ce documentaire était « l’événement » que tous les maniaques de ski de ma génération attendaient avec impatience. Il était projeté à la salle Albert-Rousseau juste avant le lancement de la saison de ski chaque année », se souvient l’enseignant.

Comme l’entreprise du Colorado aux États-Unis allait souligner son 70e anniversaire en 2020, François Boucher a eu l’idée d’entrer en contact avec elle et de lui faire part de son idée de « banc-anniversaire ». « Elle a répondu que ce serait un « honneur » pour elle d’accepter pareil cadeau », poursuit-il.

Skis inattendus

À la recherche de skis particuliers à réutiliser pour réaliser ce projet, François Boucher était à court d’idées quand il a été contacté par Jean Auclair, le père de Jean-Philippe Auclair, à qui Skisrécup avait offert un banc deux ans auparavant. « Il venait de refaire du ménage dans les affaires de son fils et il avait trouvé de nouveaux skis qu’il tenait à nous donner, car il croit beaucoup en notre entreprise-école et qu’il estimait que ça nous revenait », ajoute François Boucher.

Le projet a alors pris une tout autre signification, d’autant plus que Jean-Philippe Auclair a déjà participé au tournage de deux des films annuels réalisés par Warren Miller Entertainment : Higher Ground (2005) et Cold Fusion (2001). La dernière vis a été posée sur le banc le 12 mars en après-midi, moment où le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles en raison de la COVID-19.

« Il restait des plaques en bois réalisées par le département d’Arts plastiques, avec le logo de Warren Miller et de Skirécup à installer. J’ai complété le tout chez moi dans les derniers jours. Malheureusement, les jeunes n’ont pas encore eu la chance de voir le produit final », mentionne François Boucher.

Pas plus qu’ils n’ont eu la chance de regarder le film documentaire de cette année que Warren Miller Entertainement leur a envoyé gratuitement depuis le confinement obligatoire a été décrété. Néanmoins, François Boucher souligne que toute cette aventure n’a pas manqué de stimuler intensivement ses élèves, durant un bon deux mois que le projet a duré. Le banc, quant à lui, doit être expédié au Colorado dès que la crise du COVID-19 sera terminée.