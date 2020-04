Soutenue par ses amis « anges gardiens »

Photo : Unsplash.com.

Lucie Hudon habite seule à La Pocatière depuis quelques années. Âgée de 80 ans, elle est soutenue durant le confinement par ceux qu’elle appelle ses « anges gardiens », un couple d’amis qui fait ses commissions et l’appelle tous les jours.

« Je dois dire que comme je suis habituée à la solitude et à vivre seule, je ne trouve pas ça si difficile », dit d’entrée de jeu Lucie Hudon.

Elle passe le temps à cuisiner, faire de la lecture, pratique le piano et écouter régulièrement le point de presse du premier ministre François Legault.

« J’ai un couple d’amis, Carol et Aline, qui sont mes anges gardiens. Ils font mes commissions et m’appellent tous les jours pour voir si je vais bien. Je suis chanceuse », estime-t-elle.

Elle se fait un devoir de marcher tous les jours. « Depuis le début, je n’ai pas manqué une seule journée de marche. Il s’agit de se faire comme un horaire pour passer le temps, faire ce qu’on aime autrement dit », raconte l’octogénaire.

Elle appelle des amis et eux aussi l’appellent pour prendre des nouvelles. Des neveux et nièces prennent de ses nouvelles aussi. « On se sent important », dit-elle.

Mme Hudon devra probablement annuler son party de fête prévu en août pour ses 80 ans. « J’avais organisé dans le mois d’août une rencontre de famille pour réunir tous les neveux et nièces à l’occasion de mon 80e, je pense bien que je vais devoir annuler cette invitation-là », conclut-elle, ne sachant pas quand la règle de distanciation du deux mètres ne sera plus nécessaire.