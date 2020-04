Stabilité dans le Bas-Saint-Laurent et L’Islet

Le nombre de cas au Bas-Saint-Laurent est stable depuis quatre jours avec un total de 34 (entre un et quatre dans le Kamouraska) et 286 en Chaudière-Appalaches (entre un et quatre dans L’Islet).

Les tests sont soutenus, assure-t-on. Rappelons que la région est aussi en transmission communautaire depuis le 2 avril, date à laquelle la priorisation des dépistages a été révisée.

Rappelons qu’au départ, les gens qui avaient des symptômes et qui avaient été en voyage ou qui avaient été en contact avec un cas étaient testés. Les conditions pour avoir accès à des tests ont évolué depuis.

Voici les priorités de tests depuis le 2 avril, dans la région :

Les patients hospitalisés et ceux qui se présentent à l’urgence qui ont un diagnostic clinique ou radiologique compatible avec la COVID-19;

Les professionnels de la santé symptomatiques en contact direct avec les patients, incluant les ambulanciers;

Les résidents des centres d’hébergement et de soins de longue durée et de résidences privées pour aînés symptomatiques ou exposés dans leur milieu de vie à une situation d’éclosion (au moins deux cas) ou de décès inattendu avec une cause respiratoire infectieuse suspectée;

Les premiers répondants ou les travailleurs du système de sécurité publique symptomatiques et les autres travailleurs fournissant des services essentiels;

Certaines personnes symptomatiques de la communauté, sur recommandation directe du directeur de santé publique.

Il est possible qu’il y ait des gens symptomatiques à la maison qui ne soient pas dépistés en fonction de ces critères. Les gens qui ont des symptômes d’allure grippale ou de gastroentérite doivent téléphoner au 1 877 644-4545 ou au numéro correspondant à l’indicatif régional de son domicile, afin d’obtenir une évaluation clinique par une infirmière pour être ensuite dirigés vers la ressource adéquate. Au Kamouraska, les patients seront envoyés au Centre Bombardier de La Pocatière.