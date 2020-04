Suspension des permis de brûlage

Photo : Unsplash.com.

Afin d’assurer la sécurité des citoyens et la santé des pompiers et suite à la fermeture temporaire des écocentres du territoire, les quatre services de sécurité incendie des municipalités du Kamouraska et de Saint-Roch-des-Aulnaies sont appelés à suspendre les permis de brûlage à compter du 14 avril, et ce, pour une durée indéterminée.

Il est à noter que seuls les feux dans des foyers extérieurs munis de pare-étincelles sont autorisés.

Cette mesure préventive vise à limiter les interventions des services d’urgence et, par le fait même, les risques de propagation du virus.