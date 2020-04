Textiles Gauvin fabrique désormais des blouses de protection

Photo : Courtoisie.

Habituellement dédiée à la fabrication de literie pour le domaine du meuble et de l’hôtellerie, l’entreprise Textiles Gauvin de Saint-Pamphile reprenait cette semaine la production, mais cette fois de jaquettes de protection pour « nos anges gardiens » de la santé.

Cela permet de ramener au travail une trentaine de personnes. Dès que la production a dû cesser il y a trois semaines, la direction s’est penchée sur la possibilité de produire du matériel pour le domaine médical, compte tenu de la demande en ce sens. Des démarches ont été entreprises rapidement et c’est finalement cette semaine que la production a pu commencer.

« Il y a eu quand même beaucoup de démarches, de voir si tout était beau au niveau de la production, s’assurer que nos tissus sont conformes aux normes. C’est un domaine qui est complètement différent », a dit Pascale Pelletier, présidente de l’entreprise.

Textiles Gauvin a la capacité de produire de 3000 à 5000 blouses par semaine. Des contrats comme sous-traitants et directement avec un CIUSSS de la province sont déjà signés.

Le travail a été réorganisé pour cette production et pour respecter les consignes gouvernementales de distanciation de deux mètres. Dans ce dernier cas, les changements n’ont pas été si nombreux, l’entreprise s’y conformait déjà en raison de ce qu’elle fabriquait.

« On est dans le domaine de la literie, donc un drap c’est quand même grand. On n’a pas eu trop à réaménager les postes de travail. Par contre, on a dû réaménager complètement ce qui est cafétéria et espace de pause, pour s’assurer d’être dans les normes », précise Mme Pelletier.

En plus des blouses pour le secteur hospitalier, Textiles Gauvin mettra en vente des masques en tissu pour le grand public. On n’exclut pas la possibilité de continuer de fabriquer des blouses à long terme également.

Selon Mme Pelletier, les employés sont très valorisés et heureux de participer à l’effort demandé par le gouvernement en cette période de crise.

« C’est très valorisant. Ils sont entrés avec le sourire, ils sont fiers de faire partie de l’équipe et de faire la différence. On a des employés qui ont à cœur l’entreprise », conclut Pascale Pelletier.