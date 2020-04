Transfert d’équipements médicaux de notre région vers les points « chauds »

Photo : Unsplash.com.

En raison de la pénurie d’équipements médicaux dans les hôpitaux québécois où l’on compte plus de cas de coronavirus au Québec, les régions comme le Bas-Saint-Laurent transfèrent certains équipements pour leur venir en aide.

La région du Bas-Saint-Laurent, entre autres, est moins touchée par la COVID-19. Il y a donc déjà eu des transferts.

« Je ne peux pas confirmer de quel équipement il s’agit, ni de quelle quantité, mais nous avons participé à l’appel du ministère de la Santé pour redistribuer des équipements aux régions les plus touchées. C’est un exercice orchestré par le ministère », a indiqué Ariane Doucet-Michaud, responsable des communications au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Le Bas-Saint-Laurent ne sera pas la seule région à répondre à l’invitation.

Centre d’analyse

Par ailleurs, sur les ondes de CIEL-FM jeudi matin, le Directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent a commenté l’ouverture du centre d’analyse des tests de dépistage du coronavirus à Rimouski, ce qui permet d’accélérer le processus.

« Il (le centre d’analyse) fonctionne à plein régime. De 300 examens en attente, on est rendus à 60 quelques. Quand on a le résultat rapidement, on amorce le plus vite possible notre enquête pour limiter la propagation », a-t-il ajouté.

Cas par MRC

Aussi, rappelons que le ministère de la Santé autorise maintenant les directions de santé publique à dévoiler combien de cas on compte par MRC pour chaque région du Québec. Toutefois, une certaine nuance et une particularité de la région du Bas-Saint-Laurent explique pourquoi on ne le fait pas encore.

« Le ministère nous dit : vous révéler à partir du moment où il y en a cinq par MRC. Si je vous dis, il y en a zéro dans une MRC voisine de chez vous, ces gens vont penser à tort qu’il n’y a pas de risque. Aussi, on a huit MRC dans le Bas-Saint-Laurent, il y en a sept pour lesquelles on a moins de cinq cas », a précisé le DSP.

La seule MRC où l’on compte plus de cinq cas est Rivière-du-Loup.