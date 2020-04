Umano Medical lance un nouveau lit et ouvre 40 postes permanents

Photo : Courtoisie.

L’équipe d’Umano Medical a travaillé intensivement au cours des derniers jours afin de concevoir la solution adéquate au besoin grandissant en lits d’hôpitaux à travers l’Amérique du Nord. Le RESC-U BED™ est un lit de soins d’urgence et de rétablissement afin de répondre aux besoins d’équipements urgents à ses clients partout en Amérique du Nord.

Avec une conception plus simple que leur ligne de lits ook snow, le RESC-U BED™ est une solution temporaire peu coûteuse pour les hôpitaux. Il est livré avec un matelas de qualité médicale ainsi qu’une tige à soluté télescopique. Ce produit offre des avantages inégalés dus, entre autres, à sa conception empilable unique qui facilite son transport, son installation ainsi que son rangement.

« C’est une équipe déterminée, unie et fière de contribuer plus que jamais à remplir notre mission, qui a travaillé sans relâche pour arriver à lancer ce produit. C’est impressionnant de voir ce qu’une équipe extraordinaire réussit à accomplir en si peu de temps », mentionne Christian Cariou, président d’Umano Medical.

La demande croissante en lits d’hôpitaux, quel que soit le modèle, a aussi demandé à Umano Medical un effort considérable dans l’augmentation de sa cadence de production. Près de 40 postes ont été pourvus dans les dernières semaines, et le même nombre est à pourvoir pour les semaines à venir. Umano Medical est conscient du rôle primordial qu’il joue dans la chaîne d’approvisionnement du domaine médical et est reconnaissant envers tous les employés qui lui permettent de continuer à supporter la communauté médicale à travers le monde. Umano Medical lance un appel général à la population afin de pourvoir ces nouveaux postes et permettre de continuer à livrer les lits en forte demande.

Les curriculums vitae peuvent être envoyés à emploi@umanomedical.com.