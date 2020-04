Un employé d’Umano Medical atteint de la COVID-19

Un employé du concepteur et fabricant de lits d’hôpitaux Umano Medical de L’Islet a été testé positif jeudi dernier à la COVID-19.

Rapidement, six personnes ont été mises en quarantaine par la Santé publique et le quart de soir de l’entreprise à l’assemblage a été fermé jusqu’à la semaine prochaine. Heureusement, l’entreprise avait mis en place un système pour que des équipes ne se croisent pas, ce qui a limité les impacts de ce cas positif.

« La Santé publique a fait son enquête et a conclu qu’avec ce que l’on avait mis en place auparavant (la séparation des équipes entre autres), ç’a permis d’éviter d’avoir beaucoup plus de personnes en quarantaine », a indiqué le président et copropriétaire d’Umano Médical.

La personne atteinte se porte bien et n’a que des symptômes mineurs, a précisé M. Cariou. L’entreprise fait un suivi quotidien de tous ses employés au quart de travail de soir et pour le moment, les gens n’auraient pas de symptômes. Par ailleurs, depuis ce mardi matin, les travailleurs à l’assemblage portent tous une visière.

« Chaque employé aura une visière obligatoire, de jour comme de soir, à l’assemblage seulement. C’est vraiment à l’assemblage qui est plus problématique au niveau de la distanciation du six pieds. Elle est obligatoire aussi chaque fois où il peut y avoir un rapprochement où on ne respecte pas les deux mètres », ajoute M. Cariou.

Umano Médical a augmenté la cadence de production récemment et a même embauché de nouvelles personnes suite à l’augmentation de la demande pour des lits d’hôpitaux. Environ 150 personnes y travaillent de jour, de soir et de fin de semaine dans tous les départements. L’entrée du nouveau coronavirus au sein de l’usine retarde évidemment la production, mais pour le moment, l’entreprise tient à s’occuper surtout de rassurer ses employés.

« Ça amène un peu de retard, mais ce qu’on veut surtout c’est de rassurer les gens, car les employés évidemment pour eux ça crée de l’incertitude. On s’occupe plus à s’assurer que les gens soient confortables là-dedans que les chiffres de production », de conclure M. Cariou.