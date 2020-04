Un hommage au corps médical en photos

Photo : Nathalie Paradis, photographe.

Lorsqu’elle a réalisé un projet photo en hommage à tout le corps médical et surtout à sa mère, qui a été préposée aux bénéficiaires à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima, Nathalie Paradis de La Pocatière était loin de se douter que son projet prendrait tout son sens en cette période de pandémie.

Étrangement, le projet a dormi pendant un an avant que la photographe ne se décide à l’offrir au public il y a quelques jours. « Il est vraiment resté dans le garde-robe. C’est un projet qui me touchait plus particulièrement. Je ne sais pas pourquoi j’ai attendu si longtemps, mais ç’a pris tout son sens ces dernières semaines », dit-elle. Elle s’est dit qu’il était donc temps de lancer ce message d’amour.

Les différentes photographies sont montées dans un assemblage et accompagnées d’un touchant message sur le quotidien des gens qui prennent soin des autres. On peut voir une dame âgée et une femme qui travaille dans la santé auprès des aînés, qui est justement une amie de la photographe.

« Durant de nombreuses années, ma mère a travaillé comme préposée aux bénéficiaires à l’hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. À son retour à la maison, après sa journée ou sa soirée de travail, à aucun moment elle ne nous a fait ressentir, à ma famille, à ma sœur ou à moi, de la tristesse ou du découragement. Pourtant, jour après jour, elle côtoyait de près la tristesse, la maladie et la solitude », se souvient Nathalie Paradis, dans la présentation de son projet.

« Nous constatons avec ce qui se passe autour de nous depuis la pandémie du coronavirus à quel point le corps médical fait un travail essentiel dans nos vies. Cette œuvre est un hommage à tous les soignants – à leur altruisme et leur courage – et particulièrement à ma mère qui a travaillé comme préposé aux bénéficiaires près de trente ans », dit-elle également.

Ce projet serait possiblement mis en vente, mais pour le moment, elle souhaitait seulement le partager à la communauté. « Je fais habituellement dans le portrait. C’est mon premier projet du genre et ça fait longtemps que j’y pensais », ajoute la photographe, qui s’est dite touchée par les réactions des gens, très positives.

Le lien vers le projet : https://www.nathalieparadisphotographie.com/le-visage-dune-soignante/?fbclid=IwAR0mldpHctylg7wW6yuLtl6WUVmWuGMvnkF2VH63YVLA1VgZLMca1JuEOss