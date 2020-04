Un nouveau radiologiste à La Pocatière

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a recruté quatre nouveaux radiologistes au Bas-Saint-Laurent, dont trois au service d’imagerie médicale du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) et un à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima.

Le Dr Jean-Christophe Carvalho, directeur des services professionnels, est fier de ce recrutement important pour l’ouest du territoire : « Au cours de la dernière année, nous avons été à pied d’œuvre pour consolider les services d’imagerie médicale et nous sommes très heureux que ces médecins spécialistes aient décidé de relever le défi d’une pratique médicale spécialisée en région. C’est une relève prometteuse pour le KRTB ».

Leur entrée en poste est déjà amorcée et se poursuivra de façon progressive au cours des prochaines semaines permettant ainsi la reprise complète des activités d’imagerie médicale de façon autonome par le CISSS. Le processus d’octroi des privilèges à titre de membres actifs pour ces nouveaux médecins est en cours et sera finalisé prochainement. Dans l’ensemble, il s’agit de médecins dépanneurs qui ont visité l’établissement au cours des derniers mois et qui ont apprécié leur expérience dans la région. Le CISSS tient à souligner la collaboration de l’ensemble de ses partenaires et tout particulièrement de l’équipe du service d’imagerie médicale du CHRGP au cours de la dernière année, et ce, afin d’assurer le service à la population.