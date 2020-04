Un troisième show de confinement ce soir

À la demande générale et en partenariat avec la Ville de Montmagny, Les Arts de la Scène un 3e Show de confinement ADLS #Çavabienaller ce vendredi 24 avril – nouvelle heure à 19h – avec cette fois le duo Gab & Oli – Chansonniers. Suffit de se rendre sur la page Facebook des ADLS.

« Après le succès des deux shows de confinement, et afin de réaliser d’autres rendez-vous virtuels de ce genre pour divertir nos citoyens, la Ville de Montmagny est fière de contribuer pour soutenir Les Arts de la scène et de permettre la poursuite de la belle initiative de cet organisme qui développe la culture chez nous depuis plus de 20 ans », soulignait M. Rémy Langevin, maire de Montmagny.

Grâce à la technologie et à la Station Scénique, les deux chansonniers plongeront avec plaisir dans un répertoire musical varié tel que le country, le pop, le classic rock, etc.

Bureau et billetterie fermés jusqu’à nouvel ordre

Les Arts de la Scène rappellent que le bureau et la billetterie sont fermés depuis le 17 mars conformément aux directives gouvernementales.