Une plateforme régionale d’information dédiée à la COVID-19 : infocovid19bsl.ca

Photo : Courtoisie.

Devant le besoin de rassembler l’information diffusée dans le contexte de la crise sanitaire, la Table régionale des élues et élus municipaux et le Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent mettent en ligne une plateforme d’information évolutive. L’objectif est de regrouper un éventail d’outils et de renseignements tant pour les citoyens que les organisations et les entreprises, en complémentarité aux initiatives déjà déployées dans le Bas-Saint-Laurent.

Mis à jour régulièrement, le site internet infocovid19bsl.ca sera en ligne dès le 29 avril. Il évoluera selon le contexte pour documenter les mesures de confinement actuel ou la reprise graduelle des activités socioéconomiques. Les services à la population, mesures de soutien et outils d’aide pour les intervenants sont des éléments qui figurent au contenu. L’on y présentera également des initiatives issues des cellules de réponses aux besoins essentiels mises en place dans les territoires de MRC.

Toute personne ou organisation ayant des informations à partager au bénéfice de la région peut le faire en communiquant à edimestre@infocovid19bsl.ca.