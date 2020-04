Une saison courte, mais intense au Club sportif Appalaches

Photo : Courtoisie.

L’hiver 2020 a été tout sauf routinier au Club sportif Appalaches. La saison de ski a commencé tardivement tout juste après les Fêtes avec l’arrivée de la neige et s’est achevée brutalement avec l’arrivée du virus et l’arrêt de toutes les activités publiques pour cause de confinement.

Mais c’est surtout la perte du garage et de la machinerie d’entretien dans un incendie accidentel le 2 janvier qui a demandé le plus d’énergie aux bénévoles cette année. Heureusement, ils ont été épaulés par la communauté locale qui a apporté une aide précieuse (prêt de matériel, transport, appui financier, service-conseil) et les nombreux encouragements reçus.

Le nombre de membres s’est élevé à 282. Il s’agit d’une légère baisse liée à un mauvais mois de décembre. Baisse largement compensée par la hausse des billets journaliers : ce sont près de 2000 personnes qui ont découvert ou redécouvert le ski cette année. Plusieurs d’entre elles sont venues d’aussi loin que Montréal pour skier et bénéficier de nos partenariats avec l’Auberge des Glacis, l’Aubergélit ou les Studios-Vacances Marchant de Bonne Heure.

Le Bistro-Bar a connu un très bon achalandage, tant en semaine qu’en fin de semaine, et la clientèle motoneigiste était très présente, signe que la nouvelle formule de relais simple et convivial fonctionne bien.

L’école de ski a accueilli 41 jeunes. C’est un peu moins que l’an passé et le Club veut mieux se faire connaître auprès des 5-6 ans, la relève de demain. Le partena­riat avec les cadets du CCMRC JE Bernier a permis à ces derniers de bien progres­ser en biathlon et à plusieurs amateurs de s’initier à ce sport qui allie ski et tir.

Maintenant que la saison est terminée et que les dossiers d’assurances sont presque complétés, le conseil d’administration prépare d’autres projets pour offrir un service amélioré aux skieurs. En particulier, les membres pourront dorénavant accéder en tout temps à la salle de fartage avec une carte magnétique – le ski de soir, après le travail, étant de plus en plus populaire. La salle de fartage sera revue pour être plus confortable et la boutique agrandie pour un service plus rapide.

La construction d’un nouveau garage est en phase de planification et devrait être complétée avant la nouvelle saison.