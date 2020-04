Une trentaine de pompiers déployés sur un incendie à Saint-Gabriel

32 pompiers du Service incendie Kam-Ouest (Rivière-Ouelle, Saint-Pacôme et Mont-Carmel) ont passé la nuit à éteindre un incendie dans une grange à Saint-Gabriel-Lalemant. L’appel est entré à 00h03 dans la nuit de jeudi à vendredi pour un feu éclaté dans un bâtiment agricole sur l’avenue de la Rivière.

À l’intérieur se trouvait de la machinerie comme des véhicules et motoneiges, ce qui a représenté un défi, puisque la majorité des pompiers ont seulement pu quitter six heures plus tard.

« Il y avait les véhicules, les motoneiges et c’est dur à éteindre au niveau des pneus. Il y avait beaucoup de bois aussi à l’intérieur du bâtiment », a souligné le directeur du Service de sécurité incendie, Christian Gagnon.