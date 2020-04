Vivre « plus tranquillement » durant la période de confinement

Photo : Unsplash.com.

Ghislaine et Robert Vaillancourt, respectivement âgés de 79 et 76 ans et résidents de Saint-Alexandre, se sont bien adaptés à l’isolement qu’ils doivent suivre en cette période de pandémie. « On fait tout ce qu’on aime, plus tranquillement », résume Mme Vaillancourt.

Si elle s’ennuie de ses amies bénévoles au CHSLD de Saint-Alexandre, Mme Vaillancourt s’en tire plutôt bien. « Il a failli s’orienter au départ, mais sinon, cela se passe bien », confie-t-elle.

Heureuse de compter sur la présence d’une épicerie et d’une pharmacie au sein de son village, la septuagénaire se fait livrer ses achats sur la galerie arrière.

Elle ne se dit pas plus anxieuse depuis le début de la pandémie et s’en accommode en suivant les consignes à la lettre et en espérant que tous les suivent également, pour que cet épisode soit un jour derrière nous.

« J’avais beaucoup de photographies à classer, ça, c’est long, mais ça occupe. Mon mari va beaucoup pelleter dehors. Je prends l’air dans la cour », ajoute-t-elle.

À peu près à chaque deux jours, elle « parle » par Facetime avec sa fille et sa famille qui sont à Québec. Elles téléphonent à ses sœurs, plus vieilles, qui n’habitent pas Saint-Alexandre. Cela permet de garder le contact.

« La seule chose que je demande, c’est que les gens restent à la maison, si on sort, on peut infecter des gens. Personne ne peut dire l’avenir, combien de temps ça va durer », conclut Mme Vaillancourt, ajoutant espérer que tout soit terminé rapidement.