60 000 $ investis par la Fondation de la santé

Hôpital Notre-Dame-de-Fatima à La Pocatière. Photo : Archives Le Placoteux.

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima confirme sa participation financière de plus de 60 000 $ pour l’achat d’équipements médicaux pour les installations du CISSS du Bas-Saint-Laurent au Kamouraska.

Le conseil d’administration de la Fondation a autorisé l’achat de deux chaises multisensorielles, un investissement de plus de 35 000 $, une pour le CHSLD de Saint-Pacôme et une seconde pour le Centre d’hébergement Villa Maria. Ces fauteuils de relaxation représentent une expérience sensorielle unique et apaisante.

« Le fait d’aider les résidents atteints de troubles cognitifs à relaxer à l’aide de musique douce et d’une stimulation tactile aura un effet bénéfique sur leur comportement et leur qualité de vie », mentionne Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

Un deuxième appareil « Endo eye » utilisé lors des chirurgies par laparoscopie sera acheté par la Fondation. Les chirurgiens utilisent presque exclusivement cette méthode, ce qui permet de raccourcir le temps d’hospitalisation de la clientèle.

« L’ajout d’un appareil au bloc opératoire permettra de procéder à plus d’une chirurgie par jour, lorsque le besoin est présent, ou encore de procéder à l’intervention s’il y a un bris sur le premier appareil afin d’assurer une disponibilité de cet équipement en tout temps », conclut le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation.