71,3 M$ et des mesures adaptées aux besoins des PME en région

À gauche : le président de la SADC du Kamouraska, M. Louis-J. Desjardins. À droite : la directrice générale Anik Briand. Photo : Courtoisie.

Le Réseau des SADC et CAE pourra déployer, dans les prochains jours, l’aide financière octroyée par le gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR).

Comme annoncé par la ministre Mélanie Joly, ce sont 71,3 M$ qui permettront aux SADC et CAE d’aider les entreprises de toutes les régions du Québec à faire face à cette période extrêmement difficile.

Les efforts se concentreront à soutenir les entreprises et les services de proximité, ainsi que les entreprises touristiques qui créent la dynamique économique de nos villes et villages en région. L’aide se fera sous forme de prêts à des conditions avantageuses, mais aussi sous forme d’aide technique ou d’expertises spécialisées dans des domaines tels que l’adaptation aux mesures sanitaires, le développement de plan financier de continuité pour préparer l’avenir ou encore l’adoption des technologies pour le commerce en ligne. Les 67 membres du Réseau pourront aussi mettre en œuvre ou collaborer à des initiatives de visibilité collective pour les entreprises et des promotions d’achat local.