Aliments Asta en mode solutions depuis le début

Photo : Courtoisie.

Dès les premières mesures mises en place par le gouvernement et la Santé publique, à la mi-mars, pour contrôler la pandémie de coronavirus, l’entreprise d’abattage et de transformation de porc Aliments Asta de Saint-Alexandre a investi et mis en place des mesures pour assurer la distanciation sociale entre ses nombreux employés.

Dès que la Santé publique édictait de nouvelles mesures, l’entreprise n’attendait pas d’y être contrainte pour aller de l’avant. À titre d’exemple, comme on attendait des visières pour certains employés et qu’on craignait que ce soit trop long, un employé a décidé de les fabriquer sur place.

En plus des plexiglas, visières et changements dans les aménagements, Aliments Asta embauche quatre personnes à temps plein pour désinfecter. Les heures de repas ont été modifiées. Aussi, des surveillants s’assurent qu’il n’y ait pas de relâchement.

« On l’a fait pour garder nos gens, pour qu’ils se sentent en sécurité. Sérieusement, on a une très bonne réponse de la part de nos employés. On a décidé de ne pas attendre et aujourd’hui, on a pas mal toutes les mesures en place. On ne peut mettre en péril la santé de nos gens», a dit la directrice générale Stéphanie Poitras.

Évoluant dans une région où il y a très peu de cas et grâce aussi à ces mesures mises rapidement en place, l’entreprise a réussi à éviter jusqu’à présent que des personnes soient atteintes et transmettent le virus à l’intérieur de l’établissement.