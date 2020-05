Ateliers virtuels pour ados et parents du Musée de la mémoire vivante

Photo : Courtoisie.

Le Musée de la mémoire vivante invite les adolescents et leurs parents à participer à deux ateliers virtuels gratuits au terme desquels ils pourront réaliser une entrevue (témoignage) qui pourrait faire partie de la collection du Musée.

La première rencontre virtuelle, le 27 mai à 11 h, a pour but de familiariser les participants à l’histoire et à la mission du Musée. Ceci sera fait au cours d’une visite virtuelle. Les attraits du site extérieur seront également présentés et commentés.

La seconde rencontre virtuelle, le 28 mai à 11 h, est une présentation de la collection immatérielle du Musée constituée de témoignages de vie et de récits de pratique. Les participants visionneront des témoignages portant sur des sujets de l’histoire contemporaine : la colonisation et la Deuxième Guerre mondiale.

Au terme de ces deux rencontres, les adolescents pourront enregistrer une personne de leur choix sur l’un des sujets abordés et, pourquoi pas, sur la pandémie et la manière de vivre le confinement et la distanciation sociale.

Ces ateliers gratuits sont présentés grâce à une collaboration d’École en réseau et seront animés par Myriam Gagné, historienne et médiatrice culturelle au Musée de la mémoire vivante.

Pour s’inscrire, il s’agit de se rendre sur la page Facebook du Musée de la mémoire vivante, dans Événements, et suivre les instructions.