Bilan printanier de L’ARTERRE Montmagny-L’Islet

Photo : Naseem Buras (Unsplash.com).

En ce mois de mai, période idéale pour faire germer de nouveaux projets, L’ARTERRE présente un bilan résumé du service dans la région.

En date du 1er mai 2020, il y a un total de 70 candidats actifs dans la banque de L’ARTERRE pour les MRC de Montmagny et de L’Islet (42 propriétaires et 28 aspirants-agriculteurs).

En termes de retombées directes, la région compte maintenant sept jumelages complétés, quatre en production et transformation végétale ainsi deux démarrages en production animale.

Les impacts de ces jumelages en agriculture pour la région sont multiples : maintien en activité de trois entreprises agricoles grâce à un transfert; redémarrage d’activités agricoles par l’achat d’actifs (bâtiments et terres); établissement de trois nouvelles familles et maintien de deux familles dans la région; 142 hectares de terres mises en valeur (cultivées et boisées); et des nouvelles productions en démarrage sur le territoire (petits fruits et élevage animal).