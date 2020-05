Chaudière-Appalaches : Dépistage massif de la COVID-19 auprès de tout le personnel œuvrant en CHSLD

Photo : Courtoisie.

Dès aujourd’hui, le CISSS de Chaudière-Appalaches amorce une vaste opération de dépistage de la COVID-19 auprès des travailleurs des centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) publics et privés, des unités de réadaptation fonctionnelle intensive (URFI) et des unités de transition de réadaptation fonctionnelle (UTRF) de la région.

Ce dépistage volontaire touchera environ 4 000 travailleurs et médecins répartis dans 35 installations. Ainsi, le personnel actif des CHSLD publics et privés, URFI et UTRF, tous titres d’emploi confondus, pourra se faire dépister au cours des prochains jours.

La démarche sera coordonnée selon une séquence de déploiement adaptée au portrait de la contamination communautaire dans la région, commençant par le territoire de la ville de Lévis.

À l’issue de la démarche, l’établissement disposera d’un bilan significatif de la présence de la COVID-19 dans ses milieux de soins. Ceux dont le résultat serait positif feront bien sûr l’objet d’une prise en charge adéquate par l’organisation et par la Direction de santé publique.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a aussi fait le choix d’offrir le dépistage volontaire aux 268 proches aidants intégrés ou en processus d’intégration dans les CHSLD. Les bénévoles actifs seront aussi invités.