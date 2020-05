Chaussures Fillion : une innovation pour l’essayage de chaussures

Le dispositif. Photo : Courtoisie.

Chaussures Fillion de Saint-Pascal aura un tout nouveau dispositif pour aider ses clients lors de l’essayage de chaussures, en toute sécurité, en cette période de pandémie.

Keen a inventé ce « mur », soit un écran protecteur amovible que l’on installe entre le client et le conseiller, lorsque l’on s’assoit pour essayer des chaussures. Le client glisse son pied sous le panneau protecteur et le conseiller peur l’aider à l’enfiler et l’ajuster, une innovation particulièrement intéressante pour la clientèle plus âgée.

« Il y a à peu près 12 pouces dans le bas qui est ouvert et c’est pour mettre face à la personne. Avec ça, on va pouvoir installer l’écran devant les clients et on va pouvoir les chausser. C’est sûr qu’on se lave les mains avant et après, on fait évidemment toutes les procédures d’hygiène », a dit le PDG Marc Poliquin.

Keen en a disponibilisé une quinzaine pour les magasins au Québec. Saint-Pascal aura le sien. Avec le lavage des mains et la désinfection du mur protecteur, la clientèle pourra faire ses essayages en toute sécurité tant que la Santé publique demandera la distanciation physique de 2 m.

« Si on s’en sert beaucoup, on va essayer d’en avoir d’autres de Keen ou d’en faire fabriquer », conclut M. Poliquin.