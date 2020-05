Commission scolaire de Kamouraska—Rivière-du-Loup : remise en opération progressive des services de garde

Photo : Element5 Digital (Unsplash.com).

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup prévoit que l’ensemble de ses services de garde en milieu scolaire seront opérationnels à compter du 18 mai prochain. Elle tient à rassurer les parents et la population concernant l’accessibilité aux services de garde en vue de la reprise de ses activités.

Pour la rentrée progressive de la semaine du 11 mai, il est possible que certaines écoles du territoire ne soient pas en mesure d’offrir un service de garde. La commission scolaire est consciente des inconvénients que vivront certains parents à cet égard. Elle invite les parents qui ne seront pas en mesure de trouver une alternative pour cette première semaine à le signifier à leur direction d’école.

Comme pour ses établissements préscolaires et primaires, tout sera mis en place pour assurer la sécurité des élèves et du personnel des services de garde. Seront appliquées les mesures d’hygiène, de salubrité et de distanciation selon les recommandations des autorités de la Santé publique. L’objectif de la commission scolaire est d’offrir un milieu de vie sain, accueillant et bienveillant.

Services de garde d’urgence

Les services de garde d’urgence demeureront disponibles, dans la semaine du 11 au 15 mai, pour les enfants des parents travaillant dans les services essentiels uniquement. Ces services de garde d’urgence sont situés aux mêmes endroits, soit à l’école La Croisée I (Rivière-du-Loup), à l’école Monseigneur-Boucher (Saint-Pascal) et à l’école Sacré-Cœur (La Pocatière).