COVID-19 : que peut-on faire et ne pas faire?

Photo : Unsplash.com.

Le Placoteux a posé quelques questions pour ses lecteurs, après du ministère de la Santé et des Services sociaux, sur ce qui est actuellement possible ou impossible de faire dans ce contexte de pandémie. Vous avez d’autres questions? Contactez-nous à journaliste@leplacoteux.com et nous les adresserons dans une seconde partie.

Des jeunes peuvent-ils jouer dehors à deux mètres s’ils n’habitent pas la même adresse? Si non, est-ce que ce sera possible lorsque l’école sera rouverte?

Les mesures demandent de respecter une distance de deux mètres avec les autres, même à l’extérieur. Par ailleurs, il peut être difficile de maintenir cette distance sans une surveillance adulte. De plus, il faut éviter certains lieux qui peuvent amener des contacts indirects tels que les modules de jeux. Pour ce qui est de la réouverture des écoles, des travaux sont en cours à ce sujet.

Peut-on recevoir des amis ou des membres de la famille de moins de 70 ans (moins de 10 personnes) à l’extérieur à deux mètres, ou c’est considéré comme un rassemblement?

Les rassemblements demeurent interdits.

Peut-on aller prendre des marches à l’extérieur à deux mètres avec des gens qui n’habitent pas la même adresse que nous?

Oui, toutefois si la distance de deux mètres ne peut pas tout le temps être respectée, il est recommandé de porter un couvre-visage et d’observer les règles de base comme le lavage des mains au retour.

Des gens qui n’habitent pas la même adresse peuvent-ils faire du vélo à deux mètres de distance?

Oui, toutefois si la distance de deux mètres ne peut pas tout le temps être respectée, il est recommandé de porter un couvre-visage et d’observer les règles de base comme le lavage des mains au retour.

Peut-on transporter une personne dans son véhicule qui n’habite pas la même adresse que nous, si elle est assise à l’arrière?

Si la distanciation de deux mètres ne peut être respectée, il est recommandé de porter un couvre-visage et d’observer les règles de base comme le lavage des mains à la sortie de l’auto.

Si une personne est en isolement de 14 jours parce qu’elle est sortie de la région confinée, peut-elle tout de même prendre des marches ou faire du vélo à deux mètres des autres citoyens?

Non. Cette personne doit s’isoler à la maison.

Au niveau de la pêche, est-ce que deux personnes qui n’habitent pas la même adresse peuvent pêcher sur le même bateau, si le bateau est suffisamment grand pour permettre la distanciation de deux mètres?

Il est recommandé de porter un couvre-visage et d’observer les règles de base comme le lavage des mains au retour.

Peut-on faire venir une gardienne (adolescente) à la maison le jour au lieu de faire appel à grand-papa ou grand-maman ou aux services de garde?

Oui. Il faut toutefois s’assurer qu’elle n’a pas de symptômes liés à la COVID-19.

La région du Bas-Saint-Laurent est confinée. Est-il exact qu’une personne qui entre dans la région d’un voyage à l’extérieur qui est non essentiel doit absolument faire un isolement de 14 jours qui sera surveillé ?

Oui.

Le ministère a tenu à préciser que la primauté du droit et les principes fondamentaux de l’indépendance et du pouvoir discrétionnaire de la police demeurent. Ils continuent de s’appliquer suivant les règles bien établies.